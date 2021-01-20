المنافذ توقع مذكرة تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

2021/01/20 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، مذكرة تعاون مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الهياة في بيان صحفي، انها “وقعت مذكرة تعاون مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة”، مبينة انه “اناب عن رئيس الهيأة في توقيع المذكرة العميد حسن الغزالي نائب رئيس الهيأة وعن المنظمة (جيرارد وايت) رئيس بعثة المنظمة في العراق”.

واوضح البيان، ان “مذكرة التعاون بين الجانبين، تهتم على تعزيز القدرات لإدارة الهجرة والحدود وتعزيز الخدمات المقدمة في هذا المجال لتكون العملية أكثر فاعلية، اضافة الى العمل على إقامة دورات تدريبية للموارد البشرية وتطوير البنى التحتية في المنافذ الحدودية وتقديم الاستشارات والتعاون الفني في قضايا الهجرة وقانونها الدولي ومكافحة الاتجار بالبشر والتنسيق وَالمساهمة بشكل فعال في تطوير استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الحدود”.

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