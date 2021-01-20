المالية تعلن اطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

2021/01/20 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة المالية/ دائرة المحاسبة، اليوم الاربعاء، عن اطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر كانون الثاني .

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان صحفي ان “الوزارة تدعو كافة الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة بمراجعة دائرة المحاسبة لغرض بدأ اجراءات تمويل الرواتب وفق السياقات المتبعة واعتبارا من يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١/٢٤ “.

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