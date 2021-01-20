افتتاح اول معرض للكتاب عبر الفضاء الافتراضي في طهران

2021/01/20 | 18:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح في العاصمة الايرانية طهران اليوم الاربعاء، اول معرض للكتاب عبر الفضاء الافتراضي بمشاركة عشرات دور النشر المحلية والاجنبية ويستمر لمدة 6 أيام.وفق ما ذكرت وكالة فارس.

في اول دورة من معرض طهران للكتاب عبر الفضاء الافتراضي، تشارك 1032 دار نشر محلية و 180 دار نشر اجنبية، ويتم عرض ما يصل إلى 100 ألف عنوان من الكتب في قسم الكتب المحلية، وقد تم الإعلان أنه نظرًا للهيكل الديناميكي لهذا المعرض ، فمن الممكن زيادة عناوين الكتب إلى 350 ألف عنوان.

كما يمكن رؤية 20 ألف عنوان من الكتب في قسم الناشرين الأجانب، بما في ذلك الكتب اللاتينية والعربية، وبسبب التسهيلات التي يوفرها الفضاء الإفتراضي، شاركت بعض الدول في هذا المعرض لأول مرة والتي لم تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب من قبل، كما توجد إمكانية استنساخ 1450 كتابا في هذا المعرض.

وينظم معرض الكتاب 30 جلسة ثقافية (18 جلسة عبر الإنترنت و 12 جلسة غير متصلة بالإنترنت)، بحضور 180 متحدثًا (90 متحدثًا داخليًا و 90 متحدثًا خارجيًا) في هذه الدورة من المعرض.

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