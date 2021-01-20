تمديد الحظر الجزئي 15 يوما في غربي كوردستان

2021/01/20 | 18:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الذاتية ال وشرق سوريا اليوم الاربعاء، تمديد حظر التجوال الجزئي في مناطقها كافة لمدة 15 يوماً في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وجاء في قرار للادارة، بأن الحظر يبدأ من اليوم الاربعاء ٢٠/١/٢٠٢١ ولغاية ٣/٢/٢٠٢١.

وتضمن القرار السماح بفتح الأسواق وكافة المحال التجارية منذ ساعات الصباح الباكر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.

ونص القرار على إستمرار فتح المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كذلك سمح القرار باستمرار حركة تنقل المسافرين عبر الباصات والحافلات من وإلى مناطق الإدارة الذاتية.

ونوه القرار إلى إغلاق دور العبارة باستثناء صلاة الجمعة وقداس الأحد مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

كذلك منع القرار التجمعات الكبيرة (صالات الأفراح – خيم العزاء – اجتماعات – مؤتمرات) ومن يقوم بها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وطالبت الإدارة الذاتية من سكانها والعاملين في مؤسساتها ارتداء الكمامة والأخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي لحين الانتهاء من وباء كورونا.

PUKmedia اعلام الادارة الذاتية

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