رغم تأكيد الشرطة على ان الحادث مروري.. عائلة المتظاهر جبار لـNRT: ابننا قتل والتصوير موجود! (فيديو)

2021/01/20 | 18:26 - المصدر: NRT عربية

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المتظاهر جبار

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أكدت عائلة "المقتول" المتظاهر جبار، انه تعرض لجريمة "قتل" من قبل اصدقائه لأسباب مجهولة، متهمة السلطات الأمنية في البصرة بعدم تطبيق القانون والقبض على الجناة، رغم توضيح الشرطة بأن المتوفى تعرض إلى حادث مروري.

وقالت عائلة جبار لموقعNRT عربية اليوم، (20 كانون الثاني 2021)، انه "نطالب رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني، والسلطات الأمنية، والقضاء، بدم جبار الذي قتل لأسباب لا نعلمها، فلا توجد عداوة عشائرية أو غيرها، وان التصوير موجود، كما تتوفر دلائل عليهم، الا اننا لا نستطيع ان نذكر اسماءهم، وقمنا بمراجعة مراكز الشرطة لمدة 10 أيام من أجل اعتقال الجناة الا انها لا تلقي القبض عليهم، ونطالب الحكومة بالقاء القبض على المجرمين واعدامهم في أسرع وقت".

وفي الـ3 من كانون الثاني الجاري، اصدرت مديرية شرطة البصرة بيانا أوضحت فيه بالقول "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبرا مزيفا عن اغتيال شقيق الناشط جبار في محافظة البصرة، وننوه ونوضح أن سبب الوفاة هو حادث مروري مؤسف كما ان شقيقة لم يسجل شكوى لكون الحادث مروري".

A.A

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