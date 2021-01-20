الغانمي يوضح بشأن موعد صرف نهاية الخدمة لشهداء الداخلية

2021/01/20 | 18:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، صرف مكافاة نهاية الخدمة لجميع شهداء الداخلية بعد اقرار مشروع موزانة عام 2021.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (20 كانون الثاني 2021)، إن "الغانمي التقى عددا من عوائل الشهداء، وأكد انه فخور جدا وهو يقف بين عوائل من رووا ارض العراق بدمائهم الطاهرة".

وقال الغانمي بحسب البيان " انه "قطعنا في جلسة واحدة اكثر من 40 إلى 45٪ من مكافآت نهاية الخدمة قبل اقرار الموازنة وستسلم بعد اقرارها لجميع عوائل شهدائنا مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة".

واضاف، ان "الغانمي اكد ان كل شهيد خط تاريخا وقصة مجد في العراق الجديد ونحن كمؤسسة امنية لم ولن نتخلى عن عوائل شهدائنا الذين ضحوا بانفسهم وتركوا عوائلهم امانة في اعناقنا".

واوضح، انه "سنسعى جاهدين ان نكمل لجميع عوائل شهدائنا توزيع قطع اراض ونعمل على التنسيق مع وزارة الاسكان والإعمار لغرض البناء".

وتابع، "اتفقنا مع رئيس الوزراء على كثير من الامور التي تخدم عوائل شهدائنا وجرحانا، والجرحى انفسهم لتسهيل كل الامور التي تأخرت من رواتب او مستحقات او مكافأة نهاية الخدمة او السكن اوالرعاية الصحية".

وأكد الغانمي: سنحث مواردنا المتمثلة بصندوق شهداء الشرطة وصندوق الضمان الصحي لتقديم كل ما لديهم، وسنسعى جاهدين للقاءات مستمرة لتذليل كل العقبات والمشاكل والمعوقات".

ا.ح

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