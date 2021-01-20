تعليق جديد من مالية برلمان كردستان يوضح سبب تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم

2021/01/20 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستانأكد نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، الاربعاء (20 كانون الثاني 2022)، أن التأخير الذي حدث في توزيع رواتب الموظفين في الإقليم يعود لعدم وجود سيولة مالية كافية لصرف استحقاقات الموظفين.وقال أحمد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة الإقليم كانت تنتظر من بغداد إرسال 960 مليار دينار مخصصة لرواتب الموظفين لثلاث أشهر، لكن الاخيرة لم تستجب على الرغم من تنفيذ الإقليم لجميع الالتزامات التي وردت في قانون تمويل العجز المالي".وأضاف أن "عدم وجود سيولة مالية كافية تسببت بتأخير الرواب والانتظار لحين تمكنها من جمع المبالغ نتيجة بيع النفط والإيرادات الداخلية، لتباشر بتوزيع الرواتب وفقا لنسبة استقطاع التي تصل الى 21% على الموظفين و50% على الدرجات الخاصة". وتابع أن "يوم الأحد المقبل سيكون موعدا لتوزيع الرواتب ".وأشار إلى أنه "نأمل التصويت على الموازنة خلال الأيام المقبلة والموافقة على حصة الإقليم، لتشهد الأشهر المقبلة توزيع الرواتب بشكل طبيعي ومنتظم".وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن أكد، الثلاثاء، 29 كانون الأول، 2020، حكومة إقليم كردستان، تلقت وعداً إيجابيا من الحكومة المركزية في بغداد بشأن رواتب موظفي الإقليم.وقال حسن في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك التزاما كاملا بخصوص قانون تمويل العجز المالي وعلى الحكومة الاتحادية إرسال مبلغ 960 مليار دينار ليتسنى لحكومة كردستان دفع الرواتب المتأخرة لموظفي الإقليم".واضاف أن "حكومة كردستان تلقت وعدا إيجابيا من الحكومة المركزية بشأن ارسال الأموال لتوزيع الرواتب على موظفي الإقليم لما تبقى من أشهر السنة الحالية"، لافتا إلى أنه "يتوقع حل هذه الإشكالية بعد زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد خلال الأيام المقبلة".وكان عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان بهجت علي، كشف الأربعاء (23 كانون الأول 2020)، عن اتفاق يقضي بإرسال بغداد رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية.وقال علي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة الإقليم ستقوم بصرف رواتب موظفيها لما تبقى من أشهر السنة الحالية في حال أرسلت الحكومة الاتحادية المبالغ".وأضاف، أنه "تم الاتفاق مع بغداد بخصوص حصة الإقليم من قانون تمويل العجز وتمت الموافقة على الشروط التي وضعها البرلمان الاتحادي ونحن ننتظر إرسال المبالغ لثلاث أشهر".وأوضح عضو برلمان الإقليم أن "الإيرادات المتوفرة لدى كردستان لا تكفي لدفع رواتب الموظفين والحكومة استدانت من الشركات لدفع راتب شهر تشرين الأول بعد التظاهرات التي حدثت في السليمانية".وأشار إلى أنه "بعد الاتفاق يتوقع وصول الرواتب خلال الأيام المقبلة، وحكومة الإقليم في الحال ستطلق رواتب شهر الثاني، بعد وصول مبلغ 960 مليار دينار".

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