وزير الخارجية يوجه دعوة لنظيره الاندونيسي لزيارة العراق

2021/01/20 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تسلّم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين نسخة من أوراق اعتماد ايلمار ايوان لوبس سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهوريّة إندونيسيا لدى العراق.وأجرى الجانبان ، حسب بيان لوزارة الخارجية ، مُحادَثات عن سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مختلف الصُعُد بما يُلبِّي طموح الشعبين.وأكّد الوزير استعداد وزارة الخارجيَّة لتوفير كلِّ الظروف التي تُمكِّن السفير من أداء مهامِّه على أكمل وجه، مُتمنياً له النجاح، والتوفيق في عمله، راجياً نقل تحياته لوزير خارجيّة إندونيسيا ودعاه لزيارة العراق.من جانبه نقل السفير الإندونيسي الجديد تحيات وزير خارجيّة إندونيسيا إلى الوزير وقدم شرحاً لعمل الشركات الإندونيسية العاملة في العراق والعلاقات التجارية بين البلدين.وحضر اللقاء السفير علي ياسين رئيس دائرة آسيا وأستراليا، و علي شمران رئيس دائرة المراسم في الوزارة./انتهى7

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