عاجل: إخلاء مبنى المحكمة العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة

2021/01/20 | 18:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت شبكة الـ”CNN” الأمريكية، الاربعاء، عن إخلاء مبنى المحكمة العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة وتوافد عناصر من الحرس الوطني إلى المبنى.

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