عبوات ’قمعية’ وصاروخ.. حصيلة عمليات أمنية في عدة محافظات

2021/01/20 | 18:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، الموجز الأمني للعمليات الأمنية والعسكرية المنفذة خلال اليوم.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الثاني 2021)، إن "قوة من استخبارات الفرقة 20 في قيادة عمليات غرب نينوى، نفذت واجب استطلاع لغرض البحث والتفتيش في منطقة الرمبوسي الشرقي، وقد تم العثور على 5 عبوات ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي ومسطرتي تفجير وتمت معالجتها موقعيا".

وأضاف، "أما في قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك، خرجت قوة بواجب تفتيش في قرية طوب زاوة بعد أن وردت معلومات استخبارية تفيد بوجود عبوات وتم العثور على (15) عبوة قمعية محلية الصنع و(5) ألغام ضد الأشخاص محلي الصنع من مخلفات داعش الإرهابي، وجرى التعامل معها موضعيا".

وتابع، "في العاصمة بغداد شرعت قوة من قيادة عمليات بغداد بواجب تفتيش لمناطق (الخضراء والبو جرنة والسكراب)، وقد تم العثور على (10) قذائف مختلفة الأنواع والاحجام تالفة من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة السكراب، كما عثرت قوة أخرى على صاروخ RBG7 ضد الدروع في شارع الشيخ منهل".

أما في الأنبار فقد خرجت قوة مشتركة بواجب تفتيش وتدقيق المعلومات الاستخباراتية في منطقة وادي حوران وقد تم العثور على وكر لداعش يحتوي على عبوتين ناسفتين عبارة عن قنابر هاون عيار (82) ملم معدة للتفجير، كما عثرت على كيس مملوء بمادة نترات الأمونيا شديدة الانفجار، وفقا للبيان.

وبين، "في حين شرعت قوة من قيادة عمليات الجزيرة ومفرزة الطائرات المسيرة ومفرزة المعالجة بواجب في صحراء الشامية وعثرت على كدس للعبوات الناسفة يحتوي على (83) عبوة ناسفة على شكل جليكان متفجر بسعة (10) لتر مملوء بمادة (C4) و (81) مسطرة تفجير تم تفجيرها موقعيا".

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