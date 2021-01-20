"تقرير 1776".. جواب محافظ على "مشروع 1619"

2021/01/20 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى المئوية الرابعة عام 2019 لوصول أول سفينة محمّلة بالمستعبدين الأفارقة إلى المستعمرات البريطانية في العالم الجديد، والتي أصبحت فيما بعد الولايات المتحدة، أطلقت مجموعة من المفكرين "مشروع 1619" للمراجعة التاريخ

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