الاسيوي يقر باحقية رئاسة احمد قاسم لاتحاد التايكوندو

2021/01/20 | 18:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اقر الاتحاد الاسيوي للتايكوندو باحقية رئاسة احمد قاسم لاتحاد التايكوندو.

وقال قاسم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد الاسيوي للتايكوندو، اجاب على رسالتنا من الاتحاد بإستلام تغيير منصب رئيس اتحاد التايكواندو”.

واوضح بالقول، ان “الاسيوي صادق على انتخابي رئيساً جديداً للاتحاد وطريق التغيير بشكل اصولي وعلى مايرام دون اي شائبة”.

وكان الاتحاد قد قدم استقالة جماعية للجنة الاولمبية بسبب التقاطعات مع اتحاد التايكوندو الاخر.



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