2021/01/20 | 18:45 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال صندوق الاسكان العراقي، الاربعاء، إنه بصدد المباشرة باقراض المواطنين من اجل البناء.

وأضاف الصندوق في بيان تلقته 7sky، أنه “سيباشر باقراض المواطنين بمبلغ لايتجاوز عن 75 مليون دينار في بغداد و50 مليون دينار في الاطراف والمحافظات للبناء او إضافة بناء من دون فائدة ولمدة سداد 20 عاما”.

واشار البيان الى ان هذه التسهيلات تقدم مقابل “عمولة إدارية تستوفي لمرة واحدة وقدرها 5٪ وبضمانة العقار نفسه وبكفالة يقبلها الصندوق”.

وأعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، تفعيل مبادرة البنك المركزي بإقراض المواطنين لبناء وشراء الوحدات السكنية من دون فائدة، بالاضافة الى إقراض رجال الاعمال الصناعين بفائدة 3% فقط.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من صندوق الإسكان حول الشروع بإقراض المواطنين بلا فوائد 7 SKY TV.

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