صعود جديد للدولار مقابل الدينار في بغداد واغلب المحافظات العراقية

عاود سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي ارتفاع لكن بشكل طفيف ، مساء الأربعاء 19-1-2021، في بغداد وأغلب المحافظات.وجاء الأسعار مع الإغلاق على النحو التالي:
بغداد/بورصة الكفاح
بيع للمواطنين 145.750
شراء 144.750
صيرفات الكرادة والحارثية
بيع 146.750
شراء 144.750
ديالى / سعر السوق
بيع 146.500
شراء 1450
أربيل / بورصة
بيع 146.750
شراء 144.750
السليمانية / بورصة
بيع 1460
شراء 1440كركوك / جملةبيع 145.800
النجف / بورصة
بيع 145.850
ذي قار/ سوق الجملة
بيع 145.600
البصرة / بورصة
بيع 145.700
صيرفات مدن الجنوب
بيع 1460
شراء 1440
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