صعود جديد للدولار مقابل الدينار في بغداد واغلب المحافظات العراقية

2021/01/20 | 18:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاود سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي ارتفاع لكن بشكل طفيف ، مساء الأربعاء 19-1-2021، في بغداد وأغلب المحافظات.وجاء الأسعار مع الإغلاق على النحو التالي:

بغداد/بورصة الكفاح

بيع للمواطنين 145.750

شراء 144.750

صيرفات الكرادة والحارثية

بيع 146.750

شراء 144.750

ديالى / سعر السوق

بيع 146.500

شراء 1450

أربيل / بورصة

بيع 146.750

شراء 144.750

السليمانية / بورصة

بيع 1460

شراء 1440كركوك / جملةبيع 145.800

النجف / بورصة

بيع 145.850

ذي قار/ سوق الجملة

بيع 145.600

البصرة / بورصة

بيع 145.700

صيرفات مدن الجنوب

بيع 1460

شراء 1440

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