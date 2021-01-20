2021/01/20 | 18:47 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص… اكد النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي، الاربعاء، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لم تنصف محافظة البصرة، فيما بين انها تضم اخطاء كارثية.
وقال المياحي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الموازنة تستهدف جميع شرائح المجتمع وهذا الامر مرفوض ولن يمرر داخل البرلمان”، لافتا الى ان “نواب البصرة سيمتنعون عن تمرير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الموازنة لم تنصف البصرة واخطاءها كارثية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المياحي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الموازنة تستهدف جميع شرائح المجتمع وهذا الامر مرفوض ولن يمرر داخل البرلمان”، لافتا الى ان “نواب البصرة سيمتنعون عن تمرير […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الموازنة لم تنصف البصرة واخطاءها كارثية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الموازنة لم تنصف البصرة واخطاءها كارثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).