نائب: الموازنة لم تنصف البصرة واخطاءها كارثية

2021/01/20 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد النائب عن محافظة البصرة عبد الامير المياحي، الاربعاء، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لم تنصف محافظة البصرة، فيما بين انها تضم اخطاء كارثية.وقال المياحي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الموازنة تستهدف جميع شرائح المجتمع وهذا الامر مرفوض ولن يمرر داخل البرلمان”، لافتا الى ان “نواب البصرة سيمتنعون عن تمرير […]

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