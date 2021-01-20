انفجار هائل يهز وسط العاصمة الإسبانية مدريد

2021/01/20 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هز انفجار عنيف، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة الإسبانية مدريد، فيما لم تورد السلطات الرسمية حتى الآن أي معلومات بشأنه.

وذكرت قناة “لا سيكستا” التلفزيونية أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأبلغ شاهدان رويترز بأنهما سمعا انفجارا مدويا.



وقالا إن عامودا من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

ولم تؤكد أجهزة الطوارئ بعد ما حدث.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار.

Explosion à Madrid pic.twitter.com/wD0WWuai2z

— Sharnalk (@DalilBoubakeur) January 20, 2021

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