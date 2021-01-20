إخلاء المحكمة الامريكية العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة

2021/01/20 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة CNN الأمريكية بإخلاء مبنى المحكمة العليا في واشنطن مساء الاربعاء، بسبب تهديد بوجود قنبلة، وتوافد عناصر من الحرس الوطني على المبنى.

يذكر أن مبنى المحكمة العليا يقع في الشارع المقابل لمبنى الكابيتول، حيث سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

PUKmedia وكالات

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