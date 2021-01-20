مفوضية الانتخابات تحدّث بيانات الكاظمي البايومترية

2021/01/20 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث مكتب انتخابات بغداد الكرخ التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، بيانات رئيس الوزراء الاتحاد مصطفى الكاظمي البايومترية.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الكاظمي حضر لتحديث بياناته ضمن مشروع التسجيل البايومتري استعداداً للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021.

واضاف البيان، ان فريق التسجيل البايومتري بالمنطقة الدولية التابع لمكتب انتخابات بغداد /الكرخ، قام بتحديث بيانات رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي وتحديث بيانات اعضاء مجلس الوزراء في وقت سابق.

بدوره تقدم مدير مكتب انتخابات بغداد الكرخ (صدام ثابت الدليمي )، حسب البيان، بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء لحضوره لتحديث البيانات بايومترياً معتبراً اياها رسالة مهمة للمواطنين للتوجه لمراكز التسجيل.

PUKmedia عن اعلام المفوضية

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