عاجل | حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يبدأ بعد قليل

2021/01/20 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

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حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يبدأ بعد قليلمديرة الاتصالات المقبلة بالبيت الأبيض: لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين بايدن وترمب قبل حفل التنصيب

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