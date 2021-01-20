مؤرخان : ترامب فاق فظاعة كل الرؤساء السابقين وهو الاسوأ في تاريخ امريكا

2021/01/20 | 18:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

اكد المؤرخان تيموثي نفتالي ودوغلاس برينكلي ، الاربعاء، ان الرئيس الامريكي المهزوم دونالد ترامب فاق في الفظاعة كل الرؤساء الذين سبقوه وسيصنف كأسوأ رئيس امريكي في تاريخ الولايات المتحدة .

ونقلت شبكة سي أن أن في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن المؤرخين قولهما إننا ” نتفق بان دور ترامب في التحريض واثارة الشغب في مبنى الكابيتول الذي يعتبر مقرا لمجلس الشيوخ قد عزز مكانته في اسفل تصنيفات رؤساء الولايات المتحدة”.

وقال نفتالي إن ” ترامب تجاوز الحد الادنى الى اسفل الطابق السفلي في احداث 6 كانون الثاني والحق انه اول رئيس امريكي في تاريخ الولايات المتحدة يعارض التداول السلمي للسلطة مما يضعه في فئة خاصة جدا”.

واضاف أن ” ترامب تجاوز حد الفظاعة مما يضعه في نفس فئة الرؤساء السابقين جيمس بوكانان وفرانكلين بيرس وأندرو جونسون وريتشارد نيكسون”.

من جانبه قال المؤرخ برينكلي لمضيفه إنني ” اعتقد ان ترامب قاع برميل الرؤساء الأمريكيين السابقين ، وسيذكر التمرد في الكونغرس بانه تمرد ترامب ، وانه كان قائدا اعلى في زمن الحرب حينما ضرب فايروس كورونا امريكا ، وان الولايات المتحدة مرت بجائحة ولم يفعل ترامب ازاءها اي شيء ، كما سيذكر التاريخ ايضا مهاجمته لنصائح الاطباء بشان الجاحة وان الرئيس الوحيد الذي رفعت عليه قضيتي عزل في ولاية واحدة وان الولايات المتحدة شهدت تفككا وانقسامات في عهدة ولهذا فان اولئك الرؤساء السيئين مثل جونسون ونيكسون سيكونوا سعداء لان ترامب فاقهم بكل فظاعاته “.



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