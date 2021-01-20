كومان: سنتظلم ضد عقوبة ميسي

2021/01/20 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أكد المدير الفني لبرشلونة الهولندي رونالد كومان، جاهزية فريقه لخوض مواجهة كورنيلا غداً الخميس، في الدور 32 لكأس ملك إسبانيا.

وقال كومان: "نعلم أن مواجهات الكأس قد تحمل مفاجآت، وفرق الدرجات الأدنى تلعب على أرضها، المعشبة صناعيا، ولم نعتد على ذلك".

وأكد: "ستكون مواجهة صعبة لأنها بالنسبة لهم مباراة العام، ويجب أن نلعب بجدية".

وعن عقوبة إيقاف ميسي، علق: "النادي لا يوافق على ما حدث، وأعتقد أننا سنتظلم، والأمر متروك للنادي وآمل أن يتم تخفيضها، وإذا لم يحدث ذلك، فعلينا لعب مباراتين دون ميسي".

وأضاف أن "ميسي تدرب برغبة كبيرة، ولم أر شيئا غريبا منه، وكان الجميع حزينا بسبب نتيجة نهائي كأس السوبر، لكننا واصلنا التقدم، وفي طريقنا لتحسين الأمور".

وأشار كومان إلى أن ميسي بخير وتعافى من الإصابة التي أثارت القلق في الأيام الماضية".

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