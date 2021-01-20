ترمب يخرق البروتوكول الرئاسي ويغادر البيت الأبيض دون حضور تنصيب بايدن

2021/01/20 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب البيت الأبيض من دون حضور حفل تنصيب جو بايدن، وأيضاً دون استقباله لدى دخوله البيت الأبيض كرئيس جديد للولايات المتحدة، وذلك بعد أن رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، وما تلاها من أحداث، خاصة اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس، فقد أظهر فيديو لحظة ترمب مبنى البيت الأبيض الذي ظل فيه لمدة أربع سنوات، رافقته زوجته ميلانيا ترمب، حيث استقلا طائرة مروحية خصصت لنقلهما إلى فلوريدا مقر إقامتهما.

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