ترمب: سأعود بشكل أو بآخر لقيادة البيت الأبيض

2021/01/20 | 18:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في خطاب الوداع إن السنوات الأربع التي قضاها كرئيس لأمريكا كانت ممتازة وأنجزت إدارته فيها الكثير، مؤكدا أنه سيعود بشكل أو بآخر لقيادة البيت الأبيض.

وأوضح ترمب في كلمته الأخيرة التي القاها في قاعدة أندروز بضواحي ولاية ماريلاند، أنه أعاد بناء الجيش الأمريكي، واهتم بقدامى الجيش الذين كانوا يعانون من معاملة سيئة من قبل، مشيرا إلى أن إداراته مررت أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ.

وختم الرئيس الأميركي السابق حديثه بالتأكيد على أن أمريكا هي أعظم دولة، وتمتلك أعظم اقتصاد في العالم.

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