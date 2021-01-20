 النزاهة توضح تفاصيل الحكم الوجاهيِّ الصادر بحق مدير عام سابق  بهيئة الاستثمار

2021/01/20 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل

الحكم الوجاهيِّ الصادر بحق المدير

العام لدائرة النافذة الواحدة في هيئة

الاستثمار الذي يقضي بالحبس الشديد مدة

أربع سنوات.

الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل

القضيّ

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