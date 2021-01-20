بأربع محافظات.. إيجاز لنشاطات القوات الأمنية خلال اليوم

2021/01/20 | 19:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، الموجز الأمني للعمليات الأمنية والعسكرية المنفذة خلال اليوم.وقالت الخلية في بيان تلقى، إن “قوة من استخبارات الفرقة 20 في قيادة عمليات غرب نينوى، نفذت واجب استطلاع لغرض البحث والتفتيش في منطقة الرمبوسي الشرقي، وقد تم العثور على 5 عبوات ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي ومسطرتي تفجير وتمت معالجتها […]

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