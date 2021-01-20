الفتح يتهم الكاظمي بـ''عرقلة'' اجراء الانتخابات المبكرة

2021/01/20 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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اتهم تحالف الفتح، الاربعاء، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بعدم تقديم النصح الايجابي لإجراء الانتخابات المبكرة، وان حكومته تحاول التملص منها، بالاضافة إلى عجزها في توفير المستلزمات الضرورية لإجرائها.

وقال النائب عن التحالف، محمد البلداوي، في تصريح صحفي، اليوم، (20 كانون الثاني 2021)، ان "عددا كبيرا من المواطنين لم يحدثوا سجلاتهم الانتخابية حتى الان، فضلا عن عدم استلام البطاقات البايومترية".

وأضاف البلداوي، ان "حكومة الكاظمي عاجزة عن توفير المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات المبكرة، وتحاول التملص منها".

وتابع، ان "الكاظمي وفريقه الاستشاري لم يقدموا النصح الإيجابي لإجراء الانتخابات".

وفي أمس الثلاثاء، صوت مجلس الوزراء، على تحديد يوم 10 تشرين الأول 2021 كموعد جديد للانتخابات المبكرة.

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