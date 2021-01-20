خام “برنت” يتجاوز 56 دولاراً بدعم آمال التحفيز

2021/01/20 | 19:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مضخة نفط في صورة من أرشيف رويترز.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، ليصعد خام “برنت” أعلى 56 دولاراً، مع آمال التحفيز المالي.

ويتفاءل المستثمرون بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستقدم إنفاقًا تحفيزيًا هائلاً من شأنه أن يرفع الطلب على الخام.

ومن المقرر تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات النفط الأولية في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بتراجعها بنحو 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة إلى 53.29 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6 بالمائة إلى 56.26 دولار للبرميل.

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