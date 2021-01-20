2021/01/20 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_اطيمش هذا النص الشائع الإستعمال في صحافة النظام الملكي المقبور والذي سعى النظام من خلاله الى شن الحرب على القوى الوطنية العراقية وحرمان منتسبيها من التمتع بحقوق المواطنة قبل نشره في الصحافة الرسمية تحت عنوان " يتهمني البعض بانني من حملة المبادئ الهدامة كالشيوعية وغيرها ......الخ " حتى الوصول الى النتيجة المطلوبة " اعلن برائتي" التي ستفتح لصاحبها ابواب الدخول في الوظيفة او الإستمرار في الدراسة او التخلص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- يتهمني البعض - - صادق اطيمش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (- يتهمني البعض - - صادق اطيمش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).