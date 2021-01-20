في ذكرى اغتيال -باتريس لومومبا- - الطاهر المعز

2021/01/20 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز 17 كانون الثاني/يناير 1961 – 2021 كانت بلجيكا تستعمر ثلاث بلدان إفريقية، بين سنتَيْ 1901 و 1962 (رواندا وبوروندي والكونغو)، وكانت تتقاسم الكونغو مع فرنسا، وتفوق مساحة مستعمرتها (الكونغو "البلجيكي) 76 ضعف مساحة بلجيكا، بالإضافة إلى بعض المناطق الصغيرة، ذات الأهمية الإستراتيجية في المُحيطات، منذ 1843، وتعتبر الكونغو من أكبر المناطق كثافةً سُكّانية وثراءً في إفريقيا الغربية آنذاك، ولا تزال الكنغو ......





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