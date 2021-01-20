إيران تعتبر توقيف أحد مواطنيها في الولايات المتحدة “احتجاز رهائن”‎

2021/01/20 | 19:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعتبرت إيران، اليوم الأربعاء، أن توقيف السلطات الأمريكية لأحد مواطنيها في بوسطن هو بمثابة عملية ”احتجاز رهائن“، وفق ما نقلت وكالة ”إسنا“.وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الخبير في الشؤون الإيرانية كاوه لطف الله أفراسيابي أوقف في منزله قرب بوسطن، الاثنين، على خلفية اتهامه بـ ”العمل والتآمر للعمل بصفة موظف (حكومي) غير […]

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