نائبة ديمقراطية تلقي خطاب الترحيب بجو بايدن ونائبته

2021/01/20 | 19:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / القت النائبة الديمقراطية / امي كلوبشار/ خطاب الترحيب بالرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ن.وقالت : نحن ننتظر من الرئيس المنتخب ونائبته ان يتقدما الى امام خدمة للولايات المتحدة.واضافت : نحتفل بالرئيس الجديد الذي تعهد بحماية الديمقراطية والحرية ./انتهى3

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