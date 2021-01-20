2021/01/20 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كامالا هاريس تصبح أول نائبة للرئيس في التاريخ الأميركي، كما أن دورها سيكون حاسما في الكونغرس بعد حصول كل من الديمقراطيين والجمهوريين على 50 مقعدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيدة الأولى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيدة الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).