لانجاح محفل البصرة.. التطبيعية تدرس بث مباراة الكويت مجاناً

2021/01/20 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

تدرس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، بث المباراة الودية للعراق والكويت مجاناً.

وقال رئيس الهيئة اياد بنيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “التطبيعية تدرس منح حقوق بث مباراة منتخبنا الوطني امام شقيقه الكويتي مجاناً”.

واوضح ان “هذه الخطوة تأتي للاسهام بنجاح هذا المحفل المهم ودخول الجماهير سيفوق الـ25%”.

وستقام المباراة في السابع والعشرين من الشهر الحالي على ملعب البصرة الدولي.



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