بالوثيقة.. التربية تحدد المشمولين بقرار سنة عدم الرسوب

2021/01/20 | 19:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة التربية، الأربعاء، الطلبة المشمولين بقرارها في سنة عدم الرسوب.

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