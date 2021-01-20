2021/01/20 | 19:47 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، منع استيراد منتج مقطعات الدجاج في جميع المنافذ الحدودية.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في تصريحات تابعتها 7sky، إنه “أستنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم ومن جميع المنافذ الحدودية اعتبارا من ٢٠/ ١/ ٢٠٢١”.

وأكد، أن “عملية المنع جاءت لأجل دعم المنتج المحلي من الدجاج اللاحم، موضحاً أن “القرار منح 40 يوماً للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بادخال جزءأ من الإرساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها”.

وأضاف، “نؤكد على حرية تداول مقطعات الدجاج في الاسواق المحلية والمقترنة بإجازات استيراد رسمية طوال فترة الامهال ولحين تأريخ المنع التام في ١/ ٣ /٢٠٢١، مبيناً أن “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية”.

وتابع، “نهيب بجميع المنافذ الحدودية وقيادة العمليات والأمن الوطني ودائرة مكافحة الجريمة المنظمة والكمارك بالالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تمنع استيراد ’مقطعات الدجاج اللاحم’ بدءاً من اليوم 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تمنع استيراد ’مقطعات الدجاج اللاحم’ بدءاً من اليوم) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تمنع استيراد ’مقطعات الدجاج اللاحم’ بدءاً من اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).