الزراعة تمنع أستيراد مقطعات الدجاج اللاحم

2021/01/20 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، منع أستيراد مقطعات الدجاج اللاحم لدعم المنتج المحلي.

وقالت الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان صحفي، انه “أستنادا للصلاحيات المخولة الى وزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من ٢٠/ ١/ ٢٠٢١”.

واضاف النايف، أن “عملية المنع جاءت لاجل دعم المنتج المحلي من الدجاج اللاحم”، موضحاً أن “القرار منح 40 يوماً للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءأ من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها”.

واكد على “حرية تداول مقطعات الدجاج في الاسواق المحلية والمقترنة بأجازات استيراد رسمية طوال فترة الامهال ولحين تأريخ المنع التام في ١/ ٣ /٢٠٢١”، لافتا الى أن “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية”.

ودعا النايف جميع المنافذ الحدودية وقيادة العمليات والامن الوطني و دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والكمارك “الالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي”.

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