بدء مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة وكامالا هاريس نائبة له

2021/01/20 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تجري الان مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة وكامالا هاريس نائبة له.

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