2021/01/20 | 19:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين تشكيل فريق عمل لزيارة مخيمات النازحين في إقليم كوردستان لتسهيل عودة الراغبين منهم بالعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية وكتابة الآليات المناسبة لتنفيذ هذه العودة .

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو في كلمة لها خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين الجلسة (١٥٥) المنعقدة في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، ان "الاجتماع تناول بشكل تفصيلي خطة الاغاثة، وكيفية دعم النازحين والعائدين والارتقاء بواقعهم " .

ولفتت الى أن الاجتماع خلص إلى عدة قرارات بضمنها تشكيل لجنة تقوم بمهام كتابة خطة اللجنة العليا من أعضاء اللجنة لعام ٢٠٢١ ، فضلا عن تكليف وزارة الهجرة والمهجرين باستبدال جميع الخيم التالفة في مخيمات النازحين بمحافظة دهوك ومحافظات الاقليم الاخرى ، إضافة الى مفاتحة الوزارات والجهات الحكومية المستلمة للمبالغ المخصصة من اللجنة العليا بإرسال الأوليات الاصلية الخاصة بالسلف التي بذمتها لإجراء تسوية مالية لهذه المبالغ في مدة أقصاها ٦٠ يوما وبخلافه سيتم ارسال الكشف الخاص بأسماء الوزارات والجهات المعنية التي لم ترسل الاوليات الخاصة بتسوية السلف التي بذمتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بصددها ، الى جانب موافقة أعضاء اللجنة العليا بالإجماع على تجديد العقود الوزارية للموظفين المعينين في وزارة الهجرة والمهجرين والبالغ عددهم ( ٣٥٧ ) موظفا لغرض الاستمرارية بالصرف لعام ٢٠٢١ .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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