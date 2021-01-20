الحشد الشعبي يعلن تفكيك خلية نائمة لداعش في” جلولاء” بديالى

2021/01/20 | 19:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى…

اعلن الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، تفكيك اخطر خلية نائمة في ناحية جلولاء بديالى.

وقال الحسيني لـ/ المعلومة/، ان “فريقا امنيا مشتركا بين استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى ومفارز الحشد الشعبي تمكن من تفكيك واعتقال 3 من افراد اخطر خلية نائمة مرتبطة بداعش الارهابي في ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف، ان “افراد الخلية الارهابية كانت لهم العديد من الجرائم ابرزها تسهيل الهجمات الاخيرة التي ضربت محيط جلولاء في الايام الماضية”، مؤكدا بان “التحقيقات مستمرة مع افراد الخلية في احدى المراكز الامنية”.

وكانت جلولاء تعرضت مؤخرا الى سلسلة هجمات من قبل داعش الارهابي اسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية.



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