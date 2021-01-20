بايدن في خطاب التنصيب: الديمقراطية انتصرت وكورونا كلفنا الكثير من الأرواح والوظائف

2021/01/20 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جو بايدن يلقي خطاب تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة

هذا يوم أمريكي تاريخي للاحتفاء بالديمقراطية

اليوم نحتفي بانتصار قضية الديمقراطية

هذه لحظة انتصار الديمقراطية

البلاد لا تعتمد على أي منا بل علينا كشعب

هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها

فيروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من المواطنين وعددا كبيرا من الوظائف

يجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي

نستطيع أن نحارب الأعداء والتطرف ومواجهة الفيروس بالوحدة

محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف

هذه لحظات وحدة لمواجهة التحديات

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