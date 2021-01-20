الحشد يُحبط محاولة تسلل لداعش في أطراف جلولاء

2021/01/20 | 20:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبط الحشد الشعبي، الاربعاء، محاولة تسلل “داعشية” في اطراف ناحية جلولاء بمحافظة ديالى.

وتحركت قوة من استخبارات عمليات الحشد في ديالى بعد ورود معلومات استخبارتية دقيقه عن تحركات لخلايا التنظيم الاجرامي.

وعمدت القوة الى مهاجمة امكان تجمع داعش حيث كان التنظيم ينوي من خلاله الهجوم على المناطق الامنة في جلولاء.

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