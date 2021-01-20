2021/01/20 | 20:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أقلعت المروحية الرئاسية مارين وان اليوم الاربعاء ،وعلى متنها دونالد وزوجته ميلانيا ترامب من حدائق البيت الأبيض، وذلك بعد ساعات قليلة من تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، في غياب سلفه في واقعة هي الأولى منذ عقود من تاريخ الولايات المتحدة.

وتحدّث ترامب بشكل مقتضب عن ولاية رائعة امتدت على أر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مغادرة ترامب البيت الابيض على متن المروحية الرئاسية "مارين وان ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مغادرة ترامب البيت الابيض على متن المروحية الرئاسية "مارين وان ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).