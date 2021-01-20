2021/01/20 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة ذي قار اليوم الاربعاء ٢٠ كانون الثاني، احباطها محاولة لادخال كمية من الادوية منتهية الصلاحية قادمة من محافظة البصرة.

وقال مصدر للسومرية نيوز ان الاجهزة الامنية في سيطرة ام عنيج تمكنت من ضبط عجلة حمل نوع كنتر قادمة من محافظة البصرة محملة بـ 101 كارتون مختلفة الانواع، منها 25 كارتون منتهية الصلاحية.وبين المصدر انه تم احالة السائق وهو من اهالي بغداد وايداع والعجلة الى مكتب الجريمة المنظمة في ذي قار لاتخاذ الاجراءات القانونية وعرضه على القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تحبط عملية ادخال ادوية منتهية الصلاحية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تحبط عملية ادخال ادوية منتهية الصلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).