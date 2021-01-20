2021/01/20 | 20:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال حفل تأدية اليمين الدستوري كرئيس لـ 46 للولايات المتحدة الاميركية، جو بايدن هذا يوم امريكي تاريخي للاحتفال بانتصار قضية الديمقراطية 7 SKY TV.

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