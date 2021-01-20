2021/01/20 | 20:20 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]أوضح رئيس بلدية العاصمة الإسبانية ،الاربعاء، ان انفجار مدريد ناجم عن تسرب غاز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس بلدية مدريد يكشف عن سبب الإنفجار
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس بلدية مدريد يكشف عن سبب الإنفجار
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس بلدية مدريد يكشف عن سبب الإنفجار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).