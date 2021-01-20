رئيس بلدية مدريد يكشف عن سبب الإنفجار

2021/01/20 | 20:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أوضح رئيس بلدية العاصمة الإسبانية ،الاربعاء، ان انفجار مدريد ناجم عن تسرب غاز

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