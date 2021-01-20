تنصيب جو بايدن الرئيس السادس والاربعين للولايات المتحدة

2021/01/20 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان قال الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن في كلمة في حفل تنصيبه رئيسا رقم ٤٦ للولايات المتحدة ان هذا هو يوم انتصار الديمقراطية في امريكا .وحضر رؤساء سابقون الحفل هم اوباما وكلنتون وجورج دبليو بوش .فيما حضر مايك بنس نائب الرئيس السابق وحده في غياب الرئيس السابق ترامب.

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