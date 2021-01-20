وزارة الهجرة تشكل فريق عمل لتسهيل عودة النازحين الراغبين بالعودة

2021/01/20 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- بغداد اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن تشكيلها لفريق عمل لزيارة مخيمات النازحين في إقليم كردستان لتسهيل عودة الراغبين منهم بالعودة وتدوين الآليات المناسبة لتنفيذ هذه العودة.وتدرس الوزارة خطة تفصيلية لإغاثة وكيفية دعم النازحين والعائدين والارتقاء بواقعهم واوضاعهم المعيشية.وتم تكليف وزارة الهجرة والمهجرين بإستبدال جميع الخيم التالفة في مخيمات النازحين بمحافظة دهوك …

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