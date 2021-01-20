2021/01/20 | 20:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بايدن: علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الابيض

اكد الرئيس الامريكي جو بادن، اليوم الاربعاء، على ضرورة محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الابيض.

وقال بايدن خلال حفل تنصيبه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الذي اقيم في واشنطن، انه “لامكان للسلام دون الوحدة الامريكية”، مبينا انه “يوجه الشكر للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لعدم حضوره حفل التنصيب”.

واضاف بايدن، ان “الاختلاف ينبغي ان لايؤدي الى التفرقة والتطرف”، مشددا على اننا “نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية وتم الإصغاء إلى إرادة الشعب”.

واكد “اتعهد للامريكين بان لا يتم المساس بحقوقهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الابيض) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).