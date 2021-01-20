هيئة الاستثمار تعلن عن خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد

2021/01/20 | 20:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الاستثمار، الأربعاء، وجود خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، فيما أشارت إلى إعفائها المستثمرين من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات. وذكرت رئيسة الهيئة سهى النجار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، أن “الهيئة تركز في خطتها الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية المنتجة كالزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن التنسيق مع المحافظات …

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