2021/01/20 | 20:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع- ايفان ناصر حسن

أكد وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، اليوم الأربعاء، أن البلاد بأمسّ الحاجة لتطوير القطاع الخاص ودعمه باعتباره المحرك الأساسي للسوق الصناعي المستقبلي.

وقال الخباز خلال زيارته لإقليم كردستان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف دعم الصناعة وتطويرها مرهون بالعديد من الإجراءات القانونية والحكومية"، مبينا أن "المرحلة الراهنة مرحلة دعم كبير متمثلة بتوصيات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة دعم المنتج المحلي وضرورة وجود هوية صناعية وطنية".

وأضاف، أن "العراق بأمس الحاجة لتطوير القطاع الخاص ودعمه باعتباره المحرك الأساسي للسوق الصناعي المستقبلي".

وأشار إلى أن "التجربة الصناعية الحكومية سبق وأن حدثت لكن فيها معوقات ومشاكل بسبب بعض الإجراءات بينما القطاع الخاص له الحرية بالحركة، مبينا أن "الوزارة تعتمد على رؤيتها باستقطاب القدرات والإمكانيات الاقتصادية والمستثمرين الصناعيين لإحياء وتطوير الصناعة الحقيقية لإثبات كلمة وشعار صنع في العراق".

وأشار إلى أن "الحكومة جادة في توفير الأرضية المناسبة للمستثمرين ودعم القطاع الخاص في المرحلة المقبلة"، ولفت إلى أن وزارته تعمل على تذليل العقبات أمام الصناعيين، منوها بأن وزارته تسعى لوضع بصمة حقيقية للمنتج الوطني وجعله ينافس المنتجات الأجنية والإقليمية المستوردة".

وأعلن عن تشكيل لجنة مشتركة مع إقليم كردستان على أن تقدم تقريرها كل 60 يوماً لمتابعة الملفات المتعلقة بالصناعة والصناعيين وإجازات التأسيس.

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